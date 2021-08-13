На Крымском мосту из-за ДТП ограничено движение

Движение на Крымском мосту (в сторону материка) ограничено из-за ДТП с участием военных машин.

На Крымском мосту по направлению в Новороссийск движение временно осуществляется по одной полосе. 13 августа, в 10:30 на 158-м км трассы А-290 организован объезд места ДТП. Движение организовано по левой полосе. На месте работаю сотрудники ГИБДД и эксплуатирующей организации, — сообщает ФКУ «Упрдор «Тамань».

Судя по записи с места ДТП, на мосту столкнулись три автомобиля – грузовик и автокран военных, которые, судя по всему, двигались в колонне, и легковое авто.