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На Крымском мосту проверять машины со стороны Тамани будут вручную
источник фото: РИА Новости Крым

На Крымском мосту проверять машины со стороны Тамани будут вручную

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 28.03.2025

На Крымском мосту со сторону Тамани в пятницу организован ручной досмотр транспорта в связи с поломкой оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

В настоящее время в связи с проведением работ по восстановлению работоспособности сканера на досмотровом комплексе «Тамань» все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр, — сказано в сообщении.

Работу сканера на стационарном инспекционно-досмотровом радиометрическом комплексе «Тамань» планируется возобновить до 22:00.

Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Багаж необходимо отнести в зал досмотра, где его проверят с помощью специализированного оборудования.

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Чтобы быстрее пройти досмотр, рекомендовано заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки и чемоданы. Водителей просят учитывать информацию, тем, кто не готов к прохождению ручного досмотра, предлагают следовать альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.

С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

источник: РИА Новости Крым 

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