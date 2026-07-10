На Крымском полуострове продолжается «перезагрузка» для бойцов после ранений

Крым уже 4 год подряд принимает бойцов после ранений в рамках проекта «Перезагрузка». Это проект Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта – лагеря «Перезагрузка» (военкора Ирины Куксенковой), который проходит в санаториях в Крыму. Море, горы, воздух — боль, отмечают в пресс-службе Народного фронта, словно сама уходит. Процедуры, карбокситерапия, электролечение, массажи, лечебные грязи и, конечно, крымский климат помогают восстанавливаться после тяжёлых ранений.

Мне кажется, Крым — это вообще лучше место для реабилитации, тут все вокруг этому способствует, — делится боец с позывным «Берсеркс».

В этом году в рамках проекта в Крыму уже прошли восстановление 80 наших героев.

Мы провели уже 4 смены на полуострове, это ребята получившие тяжелые ранения и возможность помочь им действительно очень важна, — делится представитель Народного фронта Ирина Куксенкова. — Крым с теплом и гордостью встречает защитников, помогая им сделать ещё один важный шаг на пути к восстановлению.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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