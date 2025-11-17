На Крымском полуострове стартовала благотворительная акция «Тюльпан милосердия»

В Республике Крым дан торжественный старт Всекрымской благотворительной акции «Мерхаметлик лялеси» — «Тюльпан милосердия». Проект проходит при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и объединяет образовательные и дошкольные учреждения, представителей органов власти, духовенство и всех неравнодушных жителей полуострова.

В Республике Крым дан торжественный старт Всекрымской благотворительной акции «Мерхаметлик лялеси» — «Тюльпан милосердия». Проект проходит при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и объединяет образовательные и дошкольные учреждения, представителей органов власти, духовенство и всех неравнодушных жителей полуострова.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.