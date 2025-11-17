На Крымском полуострове стартовала благотворительная акция «Тюльпан милосердия»

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь традиционно обращается ко всем, кто готов внести свой вклад в доброе дело, — к студентам, педагогам, деятелям культуры, администрациям городов и районов, имамам, общественным организациям, школьникам. «Тюльпан милосердия» уже как 5 лет стал символом участия, сопереживания и настоящей человеческой солидарности.
В ближайшие месяцы все участники будут создавать символ акции — тюльпаны — в виде поделок из бумаги, бисера, ткани, мыла, а также рисунков, брошей и других авторских изделий. В начале весны готовые работы будут представлены на различных площадках по всему Крыму.
Муфтият Крыма проводит «Тюльпан милосердия» ежегодно с 2020 года. За пять лет акция стала значимым благотворительным движением республики. Акция проходит под символическим девизом «Добро руками детей и добрыми помыслами взрослых». Она продлится до 30 апреля 2026 года. У акции также есть гимн, который исполнили дети из «Лозовской специальной школы-интернат».
Благодаря собранным средствам помощь получили десятки детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также удалось собрать 500 000 рублей, направленных на строительство детского хосписа в Феодосии — проекта, важного для всей республики. В прошлом году и в нынешнем, все собранные средства будут направлены на поддержку семей участников СВО, а также семей с тяжелобольными детьми. Это решение подчёркивает главный смысл акции — объединить усилия ради тех, кому помощь особенно нужна сейчас.
Напомним, что изначально акция была создана по инициативе Муфтия мусульман Крыма и Севастополя как ответ на обращения родителей, воспитывающих тяжелобольных детей, которым требовалась срочная поддержка. С самого начала её целью стало объединение всего крымского общества вокруг ценностей милосердия, взаимопомощи и ответственности за тех, кто особенно нуждается в заботе. Благодаря детскому творчеству и общему участию акция показала, что даже простые вещи могут стать источником надежды и реальных перемен.
«Мерхаметлик лялеси» продолжается, преумножая добрые дела и напоминая: когда тысячи людей объединяются вокруг милосердия, даже маленький тюльпан может стать символом большой надежды.
источник: пресс-служба ДУМК
