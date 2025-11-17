Прямо сейчас:
На Крымском полуострове циркулируют не гриппозные вирусы и сезонный COVID-19
17.11.2025

В Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

До сих пор циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы и ряд других. Сейчас в Крыму заболеваемость не превышает сезонный эпидемиологический порог. Отмечена и вялотекущая коронавирусная инфекция, поскольку она теперь тоже носит сезонный характер, — рассказал специалист.

Для того, чтобы защитить себя от респираторных вирусных инфекций, прежде всего, нужно помнить о правилах личной гигиены. А именно — тщательно мыть руки с мылом, по возможности обрабатывать кожу рук антисептиками после посещения общественных мест и транспорта. Также нужно стараться соблюдать дистанцию.

Например, если в общественном транспорте вы заметили человека с явными признаками простудного заболевания, нужно либо надеть медицинскую маску, либо постараться дистанцироваться от этого человека на расстояние более двух метров, чтобы минимизировать количество выделяемых от него вирусов, чтобы они в меньшей степени попадали на ваши одежду и кожу, — пояснил он.

При этом самой главной рекомендацией, которая поможет противостоять ОРВИ, доктор назвал ведение здорового образа жизни.

Нужно отказаться от вредных привычек, соблюдать рациональный режим труда и отдыха, не перетруждаться, иметь соответствующий возрасту и состоянию здоровья уровень физической активности, а также стараться, чтобы в рационе было достаточное количество овощей и фруктов, не менее 500 граммов в сутки, — сказал Мещеряков.

По его словам, благотворно сказываются на состоянии иммунитета регулярная физическая активность и закаливание — на воздухе или при помощи водных процедур. В домашних условиях, например, можно прибегнуть к процедуре контрастного душа. Кроме того, он рекомендовал сделать прививку от гриппа, период вакцинации еще не завершен.

Привиться от гриппа в Крыму можно в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.

источник: РИА Новости Крым

