На Крымском содовом заводе состоялся запуск новой упаковочной линии пищевой соды

На Крымском содовом заводе в Красноперекопске состоялся запуск упаковочной линии пищевой соды модели БАЗИС. Пищевую соду АО «СЗ» начал производить в 2013 году. Качество работы и производительность первоначально установленной упаковочной линии не могут в современных условиях в полной мере удовлетворять потребительский спрос.

Производительность старой упаковочной машины составляла 80 – 100 пачек в минуту, ежемесячно выпускалось от 50 до 100 тонн пищевой соды. Новая упаковочная линия способна дать 800 – 1000 тонн в месяц. При этом объем производства пищевой соды в пачке вырастет в 10 раз. Дополнительно будет создано 8 новых рабочих мест, — рассказали в республиканском правительстве.

Данная установка приобретена при непосредственной финансовой помощи Правительства Республики Крым в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленного комплекса на 2018-2020 годы».

Затраты на приобретение и пусконаладочные работы новой линии составили 19 млн 890 тыс. рублей. Из бюджета Крыма выделено 7 млн 956 тыс. рублей, т.е. 40% от общей стоимости.

Модернизация производственных мощностей – одно из приоритетных направлений деятельности администрации и трудового коллектива Крымского содового завода. При формировании программы инвестиций и ремонтов были поставлены четкие цели, важнейшая из которых – увеличение выпуска продукции, — подчеркнули в Совмине РК.

В 2021 году на ремонты и модернизацию будет направлено 838,5 млн рублей. По состоянию на 1 июля освоение инвестиций составило 261,6 млн рублей.

Фото: Совмин РК.