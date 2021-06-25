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На курортах Краснодарского края будут рады только привитым от «ковида» туристам
Фото: xaam-fotografiert, pixabay.com

На курортах Краснодарского края будут рады только привитым от «ковида» туристам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:52 25.06.2021

Коронавирус против официального туризма.

Решение кубанских властей о том, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа — сертификат о вакцинации, позвучало для туротрасли, как гром среди ясного неба.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона ограничений, связанных с коронавирусом.

Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери — только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края, — говорится в сообщении АТОР.

По прогнозу, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион.

В связи с этим АТОР просит Правительство РФ, Ростуризм и власти Краснодарского края «не допустить провала туристического сезона в стране и смягчить правила заселения в отели курортов юга России«.

Для этого необходимо позволить объектам размещения края принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста — так же, как это делают зарубежные страны, — говорится в сообщении АТОР.

Если кто-то думает, что от ограничений на курортах Краснодарского края выиграет Крым, он ошибается. Эпидситуация на полуострове такова, что подобные (а может и более жесткие) ограничения вполне могут последовать в самом ближайшем будущем. И тогда в выигрыше окажется только «теневой» курортный сектор. Частники на свой страх и риск будут сдавать комнаты, квартиры, домики и «койки у моря» всем подряд. И на многочисленных контроллеров и проверяющих свои (уже проверенные) методы найдутся: «родня приехала в гости». Так что основной удар от ограничений примут на себя официальные гостиницы, санатории, пансионаты. Понятно, что любая инфекция априори против туризма, контактов людей, их перемещений. Но и неуклюжие попытки чиновников поднять темпы вакцинации в регионах методом кнута и пряника (запретов и поощрений) выглядят странно.

На курортах Краснодарского края будут рады только привитым от «ковида» туристам

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