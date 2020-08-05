На курортах Турции – резкий рост числа заражений коронавирусом. Россияне виноваты?

На курортах Турции после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter .

Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений, — написал он.

Министр отметил, что Турция должна приложить все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных. По его данным, за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели.

Странное совпадение – рост числа заболеваний произошел после того, как с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Но винить туристов из РФ бессмысленно! Их в Турции толком и нет. Только с 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. И лететь туда на отдых пока желающих мало.

Несмотря на возобновление авиасообщения с Турцией, российские граждане не слишком торопятся отправляться на заморские курорты. Глава пресс-службы Союза туристической индустрии Ирина Тюрина рассказала, по какой причине спрос на отдых в Турции остается чрезвычайно низким. Главная причина, по мнению эксперта, заключается в том, что граждане России опасаются провести весь свой летний отпуск в обсерваторе. Ведь при обнаружении в аэропорту повышенную температуру у туриста, его тут же изолируют.