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На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века»

На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:04 08.12.2023

На Лазурной набережной Евпатории продолжаются работы по ликвидации последствий «шторма века», обрушившегося на город 26 ноября.

Как сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава администрации Евпатории Елена Демидова, как и наше побережье, набережная испытала на себе удар стихии: на променадную часть вынесло огромное количество песка, разрушились конструкции, размещенные на пляжах, были повалены деревья, которым не один десяток лет, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории. 

По ее словам, подрядчик проводит санитарную очистку набережной и возвращаем на место песок, а арендаторы наводят порядок на пляжах.

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На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века» На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века» На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века» На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века» На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века» На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века»

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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