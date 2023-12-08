На Лазурной набережной Евпатории ликвидируют последствия «шторма века»

На Лазурной набережной Евпатории продолжаются работы по ликвидации последствий «шторма века», обрушившегося на город 26 ноября.

Как сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава администрации Евпатории Елена Демидова, как и наше побережье, набережная испытала на себе удар стихии: на променадную часть вынесло огромное количество песка, разрушились конструкции, размещенные на пляжах, были повалены деревья, которым не один десяток лет, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.

По ее словам, подрядчик проводит санитарную очистку набережной и возвращаем на место песок, а арендаторы наводят порядок на пляжах.

источник: пресс-служба администрации Евпатории