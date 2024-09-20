На Лазурной набережной Евпатории запустили систему автополива

На втором этапе Лазурной набережной на постоянной основе запустили систему автоматического полива. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
Всю набережную мы условно делим на три этапа по очередности проведения здесь капитального ремонта. Каждый евпаториец знает, что ситуация с поливом высаженных здесь растений не самая простая, – отметил он.
Глава администрации также добавил, что запустить систему полива удалось благодаря совместной работе администрации и подрядчиков, осуществляющих уборку город.
Этот участок разделен на 66 зон, полив растений происходит ранним утром и поздним вечером. Определена схема, при которой попеременно поливаются все зоны, – пояснил Александр Юрьев.
При этом, по его словам, уборка на набережной проводится каждое утро. Ежедневно происходит сбор случайного мусора, опустошение урн, подметание пешеходной зоны, уборка опавших листьев. По необходимости производится стрижка зеленой изгороди и газонов.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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