На лечении 66 человек, трое – в тяжелом состоянии. Новые подробности о COVID-19 в Крыму

Как мы уже сообщали, в Крыму – 4 новых случая COVID-19. Что известно о новых случаях: они зарегистрировали в Керчи, Красногвардейском и Сакском районах.

Первый случай – жители Керчи. Они выезжали за пределы Крыма, из Читы через Москву. Заболел двухлетний ребенок, он находился под наблюдение. Они с мамой госпитализированы в детскую инфекционную клиническую больницу. Папа находится в обсерваторе… Второй случай – очаг в Красногвардейском районе: женщина находилась на самоизоляции на дому, контактов практически не было… Случай в Сакском районе – заболевшие обращались в конце апреля за медпомощью и были госпитализированы с пневмонией. По алгоритму были обследованы на COVID-19. Тест положительный. Из контактов 9 человек, и 3 – семейный очаг, — рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Как уточнил Глава РК Сергей Аксёнов, заболевшая женщина (второй случай) — медсестра Восходненской больницы в Красногвардейском районе. А в Сакском районе заболели певчие церковного хора.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции. 21 из них завезены из-за границы, 11 – из субъектов РФ, 72 случая — местные.

Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии, одна из них – на аппарате ИВЛ.

Трое тяжелых. Одна пациентка на ИВЛ – стабильно тяжелая без ухудшений. Это женщина из Алушты, 95 лет. Остальные кислородозависимые, но без аппарата ИВЛ. Они тоже стабильно тяжелые, без ухудшений. Все пациенты в тяжелом состоянии ставятся на угрозометрический контроль диспетчерской службы Центра экстренной медицинской службы и дистанционного консультативного центра анестезиологии и реанимации, — рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

По уточненной информации, под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом сегодня в Крыму находится 1 891 человек. Под динамическим наблюдением на дому – 980 человек. В стационарах находятся 119 человек, изолировано в обсерваторы – 789 человек (с учетом медицинских организаций). Выявлено 104 положительных на COVID-19, 38 выписаны с выздоровлением, 66 – продолжают лечение.