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На личные сбережения на пенсии надеются только 15% жителей
Иллюстрация: duma.gov.ru

На личные сбережения на пенсии надеются только 15% жителей Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 07.08.2024

По мнению жителей Крыма, основными источниками дохода при достижении пенсионного возраста для них станут государственная пенсия или зарплата: голосов в поддержку каждого из двух вариантов примерно поровну. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие  представители экономически активного населения из города.

Жители Крыма предполагают, что основным источником дохода при достижении зрелого возраста для них станут государственная пенсия или зарплата — на это указали 25% и 23% горожан соответственно. 15% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, — только 5%, а на детей — всего лишь 1 из 100 опрошенных. Мужчины чаще женщин предполагают в зрелом возрасте жить на пенсию и на средства от подработки, а женщины в 1,5 раза чаще мужчин планируют, что основным источником дохода для них станут личные сбережения, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Чем старше горожане, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 17% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в 2 раза чаще опрошенных до 34 лет.

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Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных считают, что смогут рассчитывать в пенсионном возрасте на собственные заработки. Стоит отметить, что с 2025 года работать на пенсии станет выгоднее, так как возобновится механизм индексации пенсий работающим пенсионерам.

Время проведения: 4—5 августа 2024 года

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