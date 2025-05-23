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На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили ещё 7.5 млрд рублей
фото: © Оперштаб Краснодарский край

На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили ещё 7.5 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 23.05.2025

Более 7,5 млрд рублей направили дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в правительстве РФ.

Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров, – сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что конструкции будут работать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.

Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.

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Также стало известно, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

источник: РИА Новости Крым

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