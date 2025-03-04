На ликвидацию последствий ЧС в Черном море направят более 100 млн рублей

Правительство России выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, – написано в публикации.
Средства направят Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. Закупят не менее 12 километров боновых заграждений и порядка 30 тонн биосорбента.
До этого на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжных территорий правительством было выделено 1,5 млрд рублей.
Как сообщалось, ранее в Анапе на мысе Джемете ученые начали испытывать уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для уборки мазута.
источник: РИА Новости Крым
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