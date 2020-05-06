На Максимовой даче в Севастополе обнаружили зажигательные бутылки времён ВОВ

5 мая в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю по Системе-112 поступило сообщение о том, что в районе Максимовой Дачи в СТ «Сатурн» на одном из земельных участков обнаружены, предположительно, взрывоопасные предметы. К месту были направлены силы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, а также одна автоцистерна 1 пожарно-спасательной части для обеспечения безопасности при проведении специалистами пиротехнических работ.

По прибытии подразделений к месту было установлено, что во время проведения земельных работ на приусадебном участке собственником, на глубине 1,6 метров, были задеты, предположительно, взрывоопасные предметы. С его слов, при работе ломом из земли пошел дым и появился едкий неприятный запах, после чего он засыпал место землей и сообщил о произошедшем спасателям. После проведения идентификации находок, сотрудниками Главного управления МЧС России по городу Севастополю было установлено, что на земельном участке хранились зажигательные бутылки времен Великой Отечественной Войны. Всего специалисты МЧС России по городу Севастополю извлекли из земли 5 бутылок с воспламеняющимся веществом, целостность одной из них была нарушена, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Напомним, что зажигательные бутылки — одно из самых простых и безотказных средств для уничтожения танков, броневых и транспортных машин, складов, самолетов на аэродромах и живой силы противника, расположенной в укрытиях и в населенных пунктах. В руках смелого бойца зажигательные бутылки являются грозным оружием. Они способны при внезапном и умелом применении не только нанести поражения, но и вызвать панику, внести расстройство в боевые порядки противника.

Действие зажигательных бутылок заключается в следующем: от удара о твердые предметы бутылка разбивается, и разливающаяся из бутылки жидкость мгновенно самовоспламеняется. Продолжительность горения одной бутылки с вязкой жидкостью «КС» — 2—3 минуты.

Опасные находки были транспортированы для последующей ликвидации. Всего к работам от МЧС России было привлечено 10 человек и 2 единицы техники, — отмечают в чрезвычайном ведомстве.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе