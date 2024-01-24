На маленьком плоту… «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь любительнице «живописных селфи»

Вчера, в 14:25 на пульт оперативного дежурного «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что на Михайловском озере в городе Саки на плоту находится женщина. Самостоятельно добраться до берега не может. Требуется помощь спасателей.

По прибытии выяснилось, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. Один из спасателей, надев гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег. В медпомощи она не нуждалась, — сообщили в «КРЫМ-СПАС».

Как выяснилось, женщина хотела сделать «живописное селфи» на плоту, который впоследствии начал уплывать. Спасатели напоминают: «хорошее селфи — безопасное селфи«.