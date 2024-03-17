На маршруты города выйдут новые автобусы «Севэлектроавтотранса»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил готовность к работе новых автобусов ГУП «Севэлектроавтотранс», которые появились в городе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Автобусы, изготовленные Ликинским автомобильным заводом (ЛиАЗ) по заказу Правительства Севастополя, были представлены 16 марта на площади Нахимова. Начиная с 20 марта, они выйдут на городские и пригородные маршруты, сообщил глава города в ходе осмотра нового транспорта.

18 новых автобусов готовятся выйти на линии. Мы заказывали их на заводе, и поскольку у нас южный регион – сразу попросили установить усиленные кондиционеры «летнего» типа, чтобы севастопольцам и гостям города было комфортно ездить в них в жаркое время года. Также завод выпустил автобусы брендированными – в том фирменном стиле, который мы ранее утвердили для севастопольского общественного транспорта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Он отметил, что в Севастополе продолжается обновление автобусного парка.

У нас растёт пассажиропоток. И чтобы справиться с этой ситуацией, автобусы малой вместимости уже не подходят – нужны машины средней и большой вместимости. Поэтому с учётом развития города правительство Севастополя будет реализовывать соответствующую политику в области общественного транспорта, – отмечает Михаил Развожаев.

У новых автобусов – просторные, удобные салоны, где установлены поручни, системы видеонаблюдения, автоинформаторы с цифровыми светодиодными табло. Низкопольный транспорт оборудован пандусами – это удобно для пассажиров с колясками и для пожилых людей.

Автобусы будут работать на городских и пригородных маршрутах, также планируется использовать их при перекрытии рейда – по необходимости.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя