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На маршруты города выйдут новые автобусы «Севэлектроавтотранса»

На маршруты города выйдут новые автобусы «Севэлектроавтотранса»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:20 17.03.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил готовность к работе новых автобусов ГУП «Севэлектроавтотранс», которые появились в городе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На маршруты города выйдут новые автобусы «Севэлектроавтотранса»

Автобусы, изготовленные Ликинским автомобильным заводом (ЛиАЗ) по заказу Правительства Севастополя, были представлены 16 марта на площади Нахимова. Начиная с 20 марта, они выйдут на городские и пригородные маршруты, сообщил глава города в ходе осмотра нового транспорта.

18 новых автобусов готовятся выйти на линии. Мы заказывали их на заводе, и поскольку у нас южный регион – сразу попросили установить усиленные кондиционеры «летнего» типа, чтобы севастопольцам и гостям города было комфортно ездить в них в жаркое время года. Также завод выпустил автобусы брендированными – в том фирменном стиле, который мы ранее утвердили для севастопольского общественного транспорта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Он отметил, что в Севастополе продолжается обновление автобусного парка.

У нас растёт пассажиропоток. И чтобы справиться с этой ситуацией, автобусы малой вместимости уже не подходят – нужны машины средней и большой вместимости. Поэтому с учётом развития города правительство Севастополя будет реализовывать соответствующую политику в области общественного транспорта, – отмечает Михаил Развожаев.

У новых автобусов – просторные, удобные салоны, где установлены поручни, системы видеонаблюдения, автоинформаторы с цифровыми светодиодными табло. Низкопольный транспорт оборудован пандусами – это удобно для пассажиров с колясками и для пожилых людей.

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Автобусы будут работать на городских и пригородных маршрутах, также планируется использовать их при перекрытии рейда – по необходимости.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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