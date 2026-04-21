Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На майские праздники в Крыму прогнозируют рост бронирования гостиниц
Новости Республики
На майские праздники в Крыму прогнозируют рост бронирования гостиниц

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 21.04.2026

Рост бронирований отелей и гостиниц прогнозируют в Крыму на майские праздники в 2026 году на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года за счет нескольких факторов, включая развитие туристического потенциала региона и активной работы турбизнеса. Об этом ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

Да, мы по статистике, которая есть на сегодняшний день, видим, что у нас есть рост по бронированиям средств размещения, он, правда, не такой большой, как в 2025 году, тем не менее, на сегодняшний день у нас на майские праздники средства размещения забронированы уже более чем на 50%. Мы ушли в рост по состоянию на аналогичный период прошлого года примерно на 5%, — сказал собеседник агентства.

По его словам, на рост бронирований повлияли несколько факторов, включая маркетинговую политику средств размещения и турфирм, которые запустили продажи на сезон 2026 года в октябре 2025, добавив лояльности для гостей с существенными скидками при бронировании. Также в регионе появляется много новых туристических объектов и развиваются перспективные виды туризма, в том числе гастрономическое направление.

Туристический поток в республику Крым, по данным главы региона Сергея Аксенова, вырос на 15% в 2025 году, достигнув 6,9 млн туристов. 76% отдыхающих прибыли на автомобилях и автобусах: 61% по Крымскому мосту и 15% через Донбасс и Новороссию. Еще 24% гостей воспользовались железнодорожным сообщением.

источник: ТАСС

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.