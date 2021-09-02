На медицину Севастополя дополнительно направят более 650 миллионов рублей

Постановление о внесении изменений в госпрограмму развития здравоохранения 2 сентября принято на заседании Правительства Севастополя. За счёт средств федерального бюджета финансирование отрасли будет увеличено на 641,4 миллиона рублей.

Из этих средств 343,9 миллиона будет направлено на оплату труда работников учреждений здравоохранения, 274,4 миллиона – на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе людям с заболеванием или подозрением на коронавирус, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Кроме того, федеральные деньги будут выделены на проведение углублённой диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус. На эти цели будет направлено 8,2 миллиона. Диспансеризация будет возобновлена после того, как стабилизируется эпидемиологическая обстановка в регионе.

Ещё 7,6 миллиона рублей будет направлено на оплату отпускных для медиков, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера. На лекарственное обеспечение пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому, из федерального бюджета выделено 6,3 миллиона рублей, — отмечает Виталий Денисов.

По словам директора профильного департамента, 10,2 миллиона рублей на здравоохранение будет выделено из городского бюджета. Из этих средств 4 миллиона будут направлены на единовременные выплаты медработникам, прибывшим в Севастополь из других регионов страны, и 6,2 миллиона – на региональные доплаты врачам и специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием в связи с дефицитом средств при формировании бюджета на 2021 год.