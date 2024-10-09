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На месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии сформирована группировка сил из профильных ведомств

На месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии сформирована группировка сил из профильных ведомств

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 09.10.2024

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме.

Сергей Аксёнов также отметил, что все решения принимаются верно и своевременно:

Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС.

При этом, как подчеркнул Сергей Аксёнов, граждане, чьё имущество пострадало вследствие ЧС, получат компенсации.

Прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме. Ситуация также на контроле федерального центра, с которым нахожусь на постоянной связи, – заключил Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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