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На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» презентовали стенд Крыма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» презентовали стенд Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:25 10.06.2025

В Москве на ВДНХ начал работу Международный туристический форум «Путешествуй!». Открыл работу стенда Крыма своим визитом заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, поприветствовав делегацию туротрасли Крыма, возглавляемую министром курортов и туризма Сергеем Ганзием.

Дмитрий Чернышенко поинтересовался, какие предприятия туриндустрии представлены на стенде, загрузкой средств размещения и бронированием отдыха в Крыму на летний период. Министр презентовал туристский потенциал региона, в том числе лавандовое море Крыма и предприятия экотуризма, отметив рост турпотока на 17% до 1,5 млн. туристов по состоянию на 1 июня.

На едином стенде, организованном Министерством курортов и туризма РК представлены виды туризма, предприятия агропромышленного туризма, туристические и санаторно-курортные компании. Посетить стенд сможет каждый желающий гость ВДНХ. Здесь можно получить консультации и памятные сувениры, выбрать направления отдыха и ознакомиться с представленной продукцией.

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Форум пройдет с 10 по 15 июня. Формат мероприятия объединяет платформу делового общения государства и бизнеса на высшем уровне и первый в России туристический Фестиваль для путешественников. Уникальный формат позволяет представить гражданам туристический потенциал России и дружественных зарубежных направлений, продемонстрировать разнообразие видов туризма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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