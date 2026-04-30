На международном женском фестивале обсудили роль нотариата в правовой защите семьи

В Сочи состоялся IV Международный фестиваль женского социального творчества, креативных индустрий и семейных ценностей «Сочинская весна». Мероприятие, организованное Союзом женщин России, стало площадкой для обмена опытом в реализации социальных, предпринимательских и творческих проектов, поддержки материнства и детства, укрепления семьи.

В фестивале приняли участие более 500 женщин из различных российских регионов, а также из Абхазии, Белоруссии, стран африканского континента. Нотариальное сообщество представляла президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Международный фестиваль «Сочинская весна» проходит в юбилейный год для нашей организации. 85 лет назад был создан Антифашистский комитет советских женщин. Являясь историческим преемником этой организации, мы сегодня своими действиями, своим участием, своей поддержкой Защитников нашего Отечества подтверждаем слова легендарной летчицы, Героя Советского Союза Валентины Степановны Гризодубовой: «В единстве наша сила! — отметила президент Союза женщин России Екатерина Лахова.

Приветствия участницам фестиваля направили директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В рамках фестиваля прошел целый ряд круглых столов, мастер-классов и стратегических сессий. Сессия «Женский ответ на вызовы времени» была посвящена актуальной повестке 2026 года. Участники дискуссии обсудили, как женщины в России отвечают на социальные, демографические и психологические вызовы через реальные проекты и инициативы.

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович посвятила свое выступление аспектам правовой защиты семьи и собственности. Один из вопросов касался мошенничества, из-за которого люди теряют деньги и недвижимость. В последние годы существенно увеличилось количество схем, при которых злоумышленники используют цифровые технологии: подделывают голос и видео, связываются с жертвой через электронную почту и мессенджеры и так далее.

Цель преступников — втереться в доверие к человеку, заставить его быстро и не раздумывая сделать что-то себе в ущерб. Например, продать квартиру и перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Поэтому всегда важно взять время на раздумья, проанализировать как условия и последствия того, что вам предлагают сделать, так и собственные мотивы.

Спикер отметила, что самый надежный способ подстраховаться при сделках с недвижимостью — обратиться к нотариусу.

Сделки в простой письменной форме находятся в зоне риска, так как в этом случае никто не проверяет действительность воли участников, не разъясняет им сути и юридических последствий заключения договора. Нотариус же перед удостоверением сделки обязательно проверит все документы, убедится, что люди действуют осознанно и добровольно, а не под чьим-то давлением, — пояснила Ольга Каленкович.

Также эксперт отметила пользу обращения к нотариусу при выделении долей в недвижимости, купленной на средства маткапитала. Зачастую родители выделяют доли самостоятельно или доверяют этот процесс посредникам, не обладающим нужной квалификацией, и это приводит к различным ошибкам.

В итоге могут нарушаться права детей, в перспективе это может привести к судебным тяжбам, кому-то приходится возвращать маткапитал. Проблемы могут возникнуть спустя годы — при продаже или разделе этого имущества, например, после смерти одного из членов семьи, — подчеркнула спикер.

Кроме того, Ольга Каленкович рассказала участницам сессии про такой важный для урегулирования имущественных вопросов в семье документ, как брачный договор. В нем можно определить, кому и на каких условиях принадлежит или будет принадлежать недвижимость, вклады, машины, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество.

Брачный договор можно заключить до брака, но в силу он вступает в любом случае только после официальной регистрации отношений. Особенно актуален этот инструмент для пар, в которых один или оба супруга занимаются бизнесом. Также брачный договор может пригодиться при оформлении ипотеки, — пояснила нотариус.

В ходе дискуссии зашла речь и о таком важном документе, как завещание.

Если вы хотите предотвратить возможные споры и конфликты между родственниками, которым придется делить наследство после того, как вас не станет, можно заранее об этом позаботиться. Решить, кому и что вы хотите оставить и распределить имущество с помощью завещания, — заметила Ольга Каленкович.

При этом спикер констатировала, что отношение граждан к оформлению юридически значимых документов меняется.

Люди чаще стали обращаться в нотариальные конторы за консультациями, задавать множество вопросов, чтобы точно понять, какие правовые последствия их ждут в том или ином случае, — рассказала президент Нотариальной палаты города Севастополя.

Ольга Каленкович напомнила также, что консультации по профильным вопросам нотариус оказывает бесплатно.

источник: Федеральная нотариальная палата