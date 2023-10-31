На минувшей неделе на «удочку» дистанционных мошенников попались 87 крымчан

В Крыму продолжают регистрироваться случаи дистанционных преступлений в отношении граждан. Мошенники осуществляют звонки через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков; на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях размещают объявления с предложениями о работе или легком заработке путем инвестиций; убеждают доверчивых граждан устанавливать на свои смартфоны сторонние приложения или переходить по неизвестным ссылкам.

В период с 23 по 29 октября в полицию обратились 87 граждан, которые попали на уловки мошенников.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

41 факт мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов.

В полицию г. Симферополя поступило заявление от местного жителя, который сообщил о том, что перевел на счет мошеннику 2 миллиона 850 тысяч 223 рубля. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина хотел увеличить свои накопления путем инвестирования денежных средств через одну из торговых Интернет-площадок. В одном из мессенджеров он даже общался с «представителем» фонда, который по началу давал консультации по возникшим у симферопольца вопросам и обещал ему скорую прибыль. Однако после того, как заявитель перевел всю сумму на счет фонда, вскоре связь с «консультантом» прервалась, и мужчина осознал, что попал на мошенническую схему в сети Интернет.

Еще одной жертвой мошенников стал житель крымской столицы, лишившись почти полумиллиона рублей. В мессенджере Телеграм ему пришло сообщение от неизвестного контакта с предложением увеличить доход путем бронирования отелей на одном из Интернет-сайтов. Уточнив некоторые детали у мужчины (пол, возраст, город проживания, профессию) абонент прислал ссылку на сайт со списком отелей и задания, которые необходимо выполнить. За каждое бронирование номера в отеле мужчина должен был переводить некоторые суммы денежных средств, которые со слов «работодателя» ему будут возвращены с процентом. В итоге житель Симферополя перевел мошеннику 456 тысяч рублей, но ни возврата своих денег, ни тем более обещанных бонусов не дождался.

Жительница одного из сел Сакского района обратилась в полицию с заявлением о хищении с ее банковской карты денежных средств в сумме более 127 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Как оказалось, совсем недавно заявительница обращалась за помощью к своей знакомой из соседнего села, которая помогала оформлять детские пособия через сайт Госуслуги и знала персональные данные потерпевшей, а также ее пароли от личного кабинета. «Помощница» воспользовалась имеющейся у нее информацией и перевела с банковской карты потерпевшей денежные средства на свой счет.

Двое граждан обратились в полицию с заявлениями о мошенниках, действовавших через Интернет-сайты. Установлено, что 31-летний житель г. Симферополя и 44-летний мужчина, проживающий на территории другого субъекта Российской Федерации на сайтах бесплатных объявлений намеревались приобрести автомобиль. Подобрав каждый для себя подходящий вариант, в качестве залога за автотранспортные средства, мужчины перевели деньги в сумме 300 тысяч рублей и 85 тысяч рублей на счет, который им указал «продавец». Однако после того, как деньги были списаны, на связь с ними владельцы авто больше не выходили.

В ОМВД России по г. Алуште поступило сразу 8 заявлений от граждан, которые, намереваясь снять квартиры в курортном городе через объявления в социальной сети, перевели деньги на предоставленный «владельцем» жилья счет денежные средства в размере от 3000 до 6880 рублей, но остались ни с чем. Полицейским удалось вычислить злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в мошенничестве житель Евпатории.

ЗВОНКИ

За прошедшую неделю полицейские зарегистрировали 41 заявление граждан, которые попали на мошенников, действовавших через телефонные звонки.

На уловки мошенников попадаются граждане, которым звонят неизвестные и, используя различные жизненные ситуации, выманивают у своих жертв крупные суммы денег.

В УМВД России по г. Симферополю обратился 40-летнгий мужчина, который рассказал, что ему поступил звонок от представителя одной крупной организации. Мужчина под предлогом продажи строительных элементов, используемых в конструкциях зданий и сооружений, перевел тремя транзакциями на счет данной организации 2 миллиона 900 тысяч рублей.

В полицию обратились четверо граждан с аналогичными заявлениями. Двое жителей Симферополя и две жительницы Ялты сообщили полицейским, что стали жертвами мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Сотрудники полиции выяснили, что заявителям поступали звонки от неизвестных абонентов. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. После чего по телефону лже-родственники, представляясь дочкой или внучкой, сообщали, что пострадали не только третьи лица, но и они сами и им срочно необходима определенная сумма денежных средств для оплаты лечения пострадавшим, а также, чтобы решить вопрос о не привлечении их к уголовной ответственности.

Напуганные такими событиями граждане, не раздумывая ни минуты, передали, прибывшим по месту их проживания курьерам, денежные средства в суммах 100 тысяч рублей, 395 тысяч рублей, 500 тысяч рублей и 800 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла с жительницей Симферополя, которая обратилась в полицию за помощью. Женщина сообщила о том, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился работником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что ее сын якобы был задержан по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств и теперь ему может грозить уголовная ответственность, однако данный вопрос можно «решить». За это мужчина потребовал от женщины денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, которые женщина передала прибывшему по ее месту проживания курьеру. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность подозреваемого установлена, он задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Из общего количества ЗВОНКОВ, посредством мессенджеров, в том числе с логотипом одного из ведущих банков Крыма за минувшую неделю зарегистрировано 33 заявления.

Большинство случаев на территории полуострова зарегистрированы по схеме, когда мошенники звонят заявителям с различных номеров с логотипами известных банков и представляются специалистами финансовых организаций и сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступ к новым счетам не имеют.

Так, за минувшую неделю максимальные суммы денежных средств на счета мошенникам перевели жители Симферополя. В первом случае мужчина перевел 3 миллиона 963 тысячи рублей. Заявитель рассказал, что ему в мессенджер Телеграм поступил звонок от неизвестного, который представился работником брокерской компании. Предлагая заявителю инвестировать денежные средства, он обещал высокую прибыль дивидендов. Доверившись неизвестному, мужчина перевел денежные средства на указанный счет, однако сразу после этого на связь с ним больше никто не вышел.

Во втором случае потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что звонивший ему через мессенджер Вайбер неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к личному кабинету Интернет-банкинга мужчины. После чего предложил перевести деньги на якобы «безопасный» счет. Мужчина с целью сбережения своих накоплений перевел на продиктованный мошенником счет 2 миллиона 120 тысяч рублей.

Жительница одного из сел Симферопольского района дважды перевела со своих счетов в разных банках денежные средства в общей сумме 500 тысяч рублей на счет, который ей продиктовал мошенник. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных действиях с ее личным кабинетом Интернет-банкинга. После этого он сообщил, что в связи с угрозой взлома злоумышленниками ее личный кабинет подлежит блокировке, чтобы ее деньги не стали достоянием преступников предложил перевести накопления на «резервный счет». Только после того, как женщина осознала, что доступ к новому счету не имеет, поспешила в полицию.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

5 граждан попали на уловки мошенников и лишились своих накоплений после перехода по ссылкам от неизвестного источника, а также путем установки на свой смартфон стороннего приложения.

В полицию за помощью обратился житель Керчи. Мужчина опубликовал объявление о продаже ноутбука в сети Интернет. Заявитель рассказал сотрудникам полиции о том, что ему пришло сообщение от неизвестного, который заинтересовался товаром. Уточнив все детали и окончательную стоимость товара, злоумышленник прислал ссылку якобы для оплаты за портативный компьютер. Пройдя по ссылке, заявитель ввел свои персональные данные. В результате с его банковской карты списались денежные средства в сумме 107 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница г. Симферополя. Заявительница рассказала, что намеревалась через сеть Интернет увеличить свой доход. Скачав на смартфон стороннее приложение, женщина в надежде подзаработать путем инвестиций, осуществила переход по ссылке, где ввела реквизиты своей банковской карты. Это необходимо было якобы для поступления допзаработка, однако вместо начислений на карточку потерпевшая обнаружила списание денежных средств в сумме 20 тысяч рублей. Осознав, что попала на мошенническую схему жительница крымской столицы поспешила в полицию.

Полиция в очередной раз напоминает: никогда не стоит спешить принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас, и только вы принимаете решение, как обеспечить их сохранность!

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;

— не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;

— не подтверждайте операции, которые вы не производили;

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет-порталы;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Крым.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму