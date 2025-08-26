На мысе Фиолент за день произошли два ЧП

25 августа рано утром спасатели поисково-спасательного подразделения «Юг» совместно с коллегами из подразделения «Таврос» были направлены на мыс Фиолент для оказания помощи молодому человеку, упавшему ночью с 15-метровой высоты в районе бухты Александры.

Спустившись по скалистому склону, спасатели обнаружили 23-летнего пострадавшего. Молодой человек получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы, но оставался в сознании.

Спасатели оперативно оказали первую помощь: зафиксировали шейный отдел позвоночника, наложили шину на повреждённую ногу и осторожно перенесли его на носилки. Для скорейшей доставки в больницу было решено эвакуировать пострадавшего морским путём. Катер доставил его в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи.

На обратном пути во время подъема по склону, спасатели заметили девушку, находившуюся в состоянии паники, вызванной страхом высоты. Как выяснилось, она спускалась к пляжу по крутой тропе и, дойдя до сложного участка, не смогла продолжить движение. Спасатели оказали ей психологическую поддержку и помогли ей подняться в безопасное место.

Напоминаем, что перед походом обязательно изучите маршрут и оцените его сложность. Не пытайтесь преодолевать крутые спуски без необходимой подготовки и снаряжения. В случае паники или страха остановитесь, сделайте несколько глубоких вдохов и постарайтесь успокоиться, не смотрите вниз. Всегда имейте при себе заряженный телефон для вызова помощи.

Берегите себя и ответственно подходите к планированию маршрутов! Спасатели города Севастополя работают круглосуточно.

В случае экстренной ситуаций обращайтесь по телефонам: Единый номер спасения: 112

Спасательная служба Севастополя: (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11

источник: пресс-служба Правительства Севастополя