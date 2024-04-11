На мысе Херсонес дачи строить нельзя — это земли обороны и безопасности

Об этом стало известно из решения Севастопольского городского суда, опубликованного на сайте правительства Севастополя 4 апреля. Правда решение было вынесено еще 6 сентября 2023 года. Тогда в суде рассматривалось административное дело по иску Надежды Астафьевой к Минобороны и городским властям: правительству города, департаменту архитектуры, заксобранию, комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, Севнаследия, ДИЗО, Севреестра и других.

Женщина пыталась признать утвержденные 29 сентября 2022 года правительством Севастополя Правила землепользования и застройки городских территорий (ПЗЗ) недействующими в отношении ее земельного участка с кадастровым номером 91:04:004001:760 на ул.Эпроновской, 11/2, где она собиралась строить дачный дом. Истец настаивала, что ее гражданские права нарушены из-за новых Правил землепользования, в которых ее земельный участок для индивидуального дачного строительства стал территорией с разрешенным видом использования «оборона и безопасность».

Согласно судебному решению, данный земельный участок по договору купли-продажи принадлежит Н.Астафьевой с сентября 2020 года, а его первый владелец получил право собственности еще в 2008 году по решению Севастопольского городского Совета.

Во время публичных обсуждений Правил землепользования (2022 году) Н.Астафьева высказала замечания и несогласие относительно изменения категории земли и вида разрешенного использования относительно своего участка. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что земля под военным городком №467, который там когда-то располагался и где находилась радиолокационная станция «Днепр», во время раздела флота была передана в собственность Министерства обороны России. До настоящего времени земельный участок военного городка не сформирован, на кадастровый учет не поставлен из-за имеющихся наложений земельных участков третьих лиц, по которым идут судебные споры и решения не приняты. Но данный участок относится к землям обороны и безопасности.

Когда Н.Астафьева покупала землю на ул.Эпроновской, действовал генплан 2005 года (он и сейчас действует) и участок был в зоне специальных территорий, что исключает расположение на нем дач или занятие садоводством. Там нельзя построить ни садовый, ни индивидуальный жилой дом. Кроме того, этот участок находится на особо охраняемых природных территориях, что тоже исключает строительство капитальных сооружений.

Так что все по закону: Правила землепользования признать недействующим нельзя ввиду отсутствия для этого законных оснований. В исковых требованиях Н.Астафьевой отказали.

Прецедент

На мысе Херсонес городские власти и украинские, и российские активно раздавали земельные участки под ИЖС и дачи. На публичной кадастровой карте России можно увидеть, что рядом с бывшей РЛС «Днепр» на улицах Военных строителей и Эпроновской выданы индивидуальные участки прямо на обрывистом берегу. Возникает логичный вопрос, решение суда по иску Н.Астафьевой коснется только ее земли, или принятые в 2022 году Правила землепользования и землеустройства затронут многочисленных собственников, на участках которых владельцы не должны ничего строить? А уже построенное будут сносить?

Важен еще один нюанс: данная территория входит в зоны охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территориях. Когда в этом месте раздавались земельные участки, было известно, что они находятся в водоохранной зоне. И хотя в такой зоне устанавливался специальный режим хозяйственной деятельности, строиться никакой закон тогда не запрещал. Единственное ограничение: все риски, связанные со строительством, ложатся на плечи собственника.

Землю военным уже возвращали

По инициативе департамента архитектуры и градостроительства Севастополя в 2019 году проходили публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью в три гектара на берегу моря в Казачьей. Участок для «размещения домов отдыха, пансионатов, кемпинга» должен был стать землей для «обеспечения обороны и безопасности».

Основанием для проведения публичных слушаний тогда стало решение Арбитражного суда Севастополя, вынесенное по иску Министерства обороны РФ к ООО «Акватика-Инвест» о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок, расположенный по адресу: ул.Эпроновская, 4.

Эта история тоже началась в украинское время, в октябре 2006-го года Севастопольский горсовет объявил конкурс на определение арендатора земельного участка в районе мыса Херсонес для строительства пансионата, победителем которого стало ООО «Акватика-Инвест». В 2011 году ООО уже приобрело участок в собственность.

Предъявляя иск, Минобороны РФ ссылалось на то, что опорный земельный участок был передан горсоветом «Акватике» незаконно, «с превышением полномочий данным органом власти», поскольку с 1997 года по 17 марта 2014 года земельный участок, занимаемый военным городком №467 в соответствии с Соглашением между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, являясь собственностью Украины, находился в аренде у РФ. Таким образом, горсовет не обладал полномочиями распоряжаться землями госсобственности (а не муниципальной собственности) и не был компетентен принимать решения по прекращению права собственности РФ и соответственно передаче его в аренду ООО «Акватика».

источник: «Севастопольская газета»