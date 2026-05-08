На мысе Хрустальном в Севастополе продолжается развитие территории культурного комплекса

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 11:09 08.05.2026

В Карантинной бухте в Севастополе будут построены гостиничный и образовательный комплексы — это инвестиционный проект, который значительно усилит туристический потенциал и социальную инфраструктуру города. Соответствующее распоряжение Правительства РФ о передаче в безвозмездное пользование на 49 лет земельных участков федеральной собственности 91:03:000000:285 и 91:02:002005:670 инвестору подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оба участка (0,1 га и 1,1 га) находятся в Карантинной бухте и станут частью инвестиционного проекта по строительству образовательного и гостиничного комплексов, благоустроенной набережной и общественных пространств. Проект осуществляется при поддержке и активном участии ПАО «Банк ПСБ».

Инвестиционный проект имеет особую социальную значимость для региона. Он направлен, прежде всего, на создание комфортной среды для жителей и гостей Севастополя. В рамках проекта предусмотрено строительство многофункционального гостиничного и образовательного комплексов, благоустроенной набережной и других общественных пространств, – отметили в ПСБ.

Проект призван решить насущные социальные задачи: образовательный комплекс откроет новые возможности для качественного обучения и развития подрастающего поколения, гостиничный комплекс, в свою очередь, станет мощным стимулом для роста внутреннего и делового туризма, что обеспечит создание новых рабочих мест и существенное развитие городской инфраструктуры. Особое внимание уделяется сохранению исторического наследия. Архитектурные решения разрабатываются ведущими архитекторами таким образом, чтобы новые объекты гармонично интегрировались в существующий городской ландшафт.

Новые объекты дополнят культурный кластер, который сейчас создается на мысе Хрустальном. Уже построена и работает Академия хореографии и балета, здание Российской художественной галереи готовится к открытию. Строительство театра Оперы и балета на завершающей стадии.

Напомним также, что в июне 2025 года на совещании о ходе строительства культурно-образовательных и музейных комплексов губернатор Севастополя Михаил Развожаев докладывал Президенту Владимиру Путину, о том, что в Севастополе будет создана единая пешеходная зона от Приморского бульвара, через мыс Хрустальный, Карантинную бухту (где будет строиться гостиница и образовательный комплекс), до «Нового Херсонеса». В планах развития территории культурного кластера по поручению Президента РФ также будет создан новый городской парк.

Проекты образовательного центра и гостиницы будут рассмотрены на Архитектурно-художественном совете. Реализация этого проекта станет еще одним шагом в развитии Севастополя, укрепляя его позиции как знакового культурно-образовательного центра юга России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.