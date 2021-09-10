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На набережной Ялты презентовали фотовыставку ко Дню Москвы

На набережной Ялты презентовали фотовыставку ко Дню Москвы

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:14 10.09.2021

Фотовыставку подготовили Ялтинский городской совет, Администрация города Ялта совместно с пресс-службой Мэра Москвы. На фотографиях запечатлены самые яркие кадры, передающие неповторимую атмосферу столицы России, ее многогранность, масштаб и удивительную, особенную красоту. Организаторам, участникам и гостям фотовыставки приветствие передал  мэр Москвы Сергей Собянин.

С давних пор наши города связывают дружба и сотрудничество, которые находят отражение не только в добрых человеческих отношениях, но и в замечательных совместных проектах. Таких, как нынешняя фотовыставка на легендарной городской набережной, рассказывающая об истории Москвы и её современном развитии, передающая величие и красоту нашей столицы. И подчеркивающая, насколько дорог сердцам москвичей Крым. Рассчитываю, что фотовыставка вызовет живой интерес жителей и гостей Ялты, послужит развитию творческих и культурных связей между нашими городами. И станет традиционной, как яркий праздник на улице Московской, — говорится в приветствии.

В  свою очередь поздравления с Днем Москвы направила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Позвольте передать Вам самые наилучшие пожелания из солнечной Ялты и поздравления с Днём рождения столицы нашей Родины! На протяжении многих лет между нашими городами активно развивались дружеские контакты. В 2006 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Москвой и Ялтой, в рамках которого реализован ряд проектов, способствовавших развитию города, — цитирует Янину Павленко пресс-служба.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

На набережной Ялты презентовали фотовыставку ко Дню Москвы

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