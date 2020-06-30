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На набережной Ялты презентуют ярмарку «Город мастеров»

На набережной Ялты презентуют ярмарку «Город мастеров»

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 20:01 30.06.2020

Ярмарка «Город мастеров» в Ялте пройдет с 3 по 13 июля в рамках проектировочного Форума социальных инициатив и социального предпринимательства, посвящённого Дню семьи, любви и верности «#ЯСемьяЯлта».

В ярмарке примут участие представители более 20-ти городов России, которые представят фермерские домашние сыры и колбасы,  оливки, масло, мед и продукция пчеловодства, кондитерские изделия, орехи сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирная продукция ручной работы. Кроме того, там будет организована  зона общепита, а также мастер — классы. «Ялта — город мастеров» — место, где участники продают свои товары и готовят еду, делятся  секретами мастерства, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации Ялты.

На набережной Ялты презентуют ярмарку «Город мастеров» На набережной Ялты презентуют ярмарку «Город мастеров»

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

На набережной Ялты презентуют ярмарку «Город мастеров»

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