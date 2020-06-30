На набережной Ялты презентуют ярмарку «Город мастеров»

Ярмарка «Город мастеров» в Ялте пройдет с 3 по 13 июля в рамках проектировочного Форума социальных инициатив и социального предпринимательства, посвящённого Дню семьи, любви и верности «#ЯСемьяЯлта».

В ярмарке примут участие представители более 20-ти городов России, которые представят фермерские домашние сыры и колбасы, оливки, масло, мед и продукция пчеловодства, кондитерские изделия, орехи сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирная продукция ручной работы. Кроме того, там будет организована зона общепита, а также мастер — классы. «Ялта — город мастеров» — место, где участники продают свои товары и готовят еду, делятся секретами мастерства, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации Ялты.