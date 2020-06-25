На набережной Корнилова в Севастополе более ста пар танцевали «За Победу до победного!»

24 июня в центре Севастополя, на набережной Корнилова состоялась V юбилейная танцевальная акция «За Победу танцуй до победного!». Она была организована командой Севастопольского Офицерского Бала, приурочена к проведению военного парада в честь 75-ой годовщины Великой Победы и посвящена женщинам, внесшим неоценимый вклад в борьбу с фашизмом. Событие стало одним из первых массовых мероприятий, организованных в городе-герое после завершения режима самоизоляции.

Акция объединила более 100 пар. Они танцевали вальсы, московскую и русскую кадриль, сиртаки, а сотни собравшихся севастопольцев и гостей города поддерживали их аплодисментами. По мннию организаторов танцевального марафона, событие стало настоящим праздником: ведь оно, наконец, состоялась в традиционном виде – на набережной, вживую. Ранее, 9 мая, акция прошло в онлайн-формате: более 50 пар из разных городов России и мира объединились в прямом эфире, чтобы станцевать за Победу и построить «многоквартирный бальный дом Победы».

Фото: sev.gov.ru.