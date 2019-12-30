На набережной Салгира в Симферополе появилась скульптурное изображение цапли Симы

Скульптура цапли Симы появилась на отремонтированной набережной Салгира в Симферополе. Композицию изготовили крымские кузнецы по инициативе депутатов горсовета.

Официальное открытие состоится 30 декабря. Композиция изготовлена крымскими кузнецами за счет меценатов, — сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу столичного горсовета.

Скульптура установлена рядом с Крымским музыкальным училищем. Мастера изобразили в полный рост цаплю Симу, которая стала символом реконструкции набережной в крымской столице, и ковш экскаватора, очищающий русло реки.

Цапля поселилась на Салгире весной. Горожане назвали её Сима, многие симферопольцы внимательно следили за судьбой цапли. А она практически с самого начала наблюдала за ходом капитального ремонта набережной реки Салгир. Цаплю абсолютно не смущали работающие рядом экскаваторы. После завершения капремонта набережной Сима пропала.