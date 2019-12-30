Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | На набережной Салгира в Симферополе появилась скульптурное изображение цапли Симы

crimeapress_news

На набережной Салгира в Симферополе появилась скульптурное изображение цапли Симы
Фото: @RIA82rf / Telegram

На набережной Салгира в Симферополе появилась скульптурное изображение цапли Симы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:44 30.12.2019

Скульптура цапли Симы появилась на отремонтированной набережной Салгира в Симферополе. Композицию изготовили крымские кузнецы по инициативе депутатов горсовета.

Официальное открытие состоится 30 декабря. Композиция изготовлена крымскими кузнецами за счет меценатов, — сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу столичного горсовета.

Скульптура установлена рядом с Крымским музыкальным училищем. Мастера изобразили в полный рост цаплю Симу, которая стала символом реконструкции набережной в крымской столице, и ковш экскаватора, очищающий русло реки.

Цапля поселилась на Салгире весной. Горожане назвали её Сима, многие симферопольцы внимательно следили за судьбой цапли. А она практически с самого начала наблюдала за ходом капитального ремонта набережной реки Салгир. Цаплю абсолютно не смущали работающие рядом экскаваторы.  После завершения капремонта набережной Сима пропала.

На набережной Салгира в Симферополе появилась скульптурное изображение цапли Симы

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.