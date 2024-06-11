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На набережной Гурзуфа планируют высадить 4,5 тысячи растений
фото: пресс-служба администрации Ялты

На набережной Гурзуфа планируют высадить 4,5 тысячи растений

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 21:38 11.06.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, площадь озеленения составит 1600 квадратных метров.

В исторически сложившуюся зеленую зону с высокими соснами, альбициями, оливами и пышными олеандрами добавим нижний и средний ярусы. Создадим их за счет кустарников и многолетних растений — злаковых трав, гераней, роз, эхинацеи и вечнозеленых — можжевельника, пинии, юкки, лавандина, розмарина. Всего высадим 4,5 тысяч единиц растений, более 20 видов, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.

Для полива растений на набережную подведут воду.

Прокладываем порядка 800 метров трубы магистрального полива, плюс несколько километров капельного раскинем по клумбам и куртинам, — отмечает глава администрации Ялты.

Сотрудники «Зеленстроя» перед посадкой добавляют в грунт новую плодородную смесь для растений, а затем украсят клумбы декоративной отсыпкой — мраморной крошкой и древесной корой. Любоваться обновлённой зеленой зоной можно будет совсем скоро.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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