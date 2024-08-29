По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, обновленная зеленая зона с автополивом украсила почти километр набережной им. А.С. Пушкина.
Высажено более 4 тысяч растений 20 видов, подобранных нашим «Зеленстроем» с учетом морского климата. К многолетникам, злаковым и кустарникам добавили молодые саженцы деревьев, которые растут здесь исторически – альбиции и сосны итальянской. Также высадили розы, которые в этом году обильно цветут уже в третий раз, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
И самое главное, что на клумбах, наконец, появилась вода.
Проложено 800 метров магистральной трубы и 7 тысяч метров капельного полива. Система автоматическая – работает в ночное время. Клумбы отсыпали мраморным камнем и древесной корой- это не только украшение, но и, к примеру, мульчирование предотвращает испарение влаги и уменьшает количество сорняков, — отмечает руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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