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На набережной Корнилова тушили пожар

На набережной Корнилова тушили пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:48 01.04.2024

1 апреля в 11 часов 32 минуты в Главное управление МЧС России по городу Севастополю от поступила информация, что на набережной Корнилова горит кафе.

К месту выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1 пожарно-спасательной части, одно отделение 2 пожарно-спасательной части. По прибытии подразделениями было обнаружено горение двух торговых павильонов. На тушение подано четыре ствола «Б»: два на тушение и два на защиту соседних строений.  На месте огнеборцы сформировали газодымозащитное звено для работы в непригодной для дыхания и зрения среде. Внутри помещений был обнаружен кислородный баллон. Его оперативно эвакуировали на свежий воздух, не допустив разгерметизации. В кратчайший срок пожар локализовали на площади 200 квадратных метров, а в 12 часов 44 минуты полностью ликвидировали, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

На набережной Корнилова тушили пожар На набережной Корнилова тушили пожар На набережной Корнилова тушили пожар На набережной Корнилова тушили пожар

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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