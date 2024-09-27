На набережной реки Салгир в Симферополе появился Пушкинский фонтан

В Симферополе проводится завершающий этап реконструкции одного из старейших скверов города – парка культуры и отдыха «Екатерининский сад». В сквере установлен монумент императрице Екатерине Второй, благодаря которой Крым вошел в состав Российской империи. Важной составляющей этого архитектурного ансамбля стал Пушкинский фонтан, проект которого был задуман в 2016 году крымским архитектором Кириллом Бабеевым и журналистом Борисом Балаяном.

Фонтан выполнен из белого мрамора в форме классического тосканского ордера. На лицевой его части нанесены строки стихотворения поэта, посвященные Крыму.

Сооружение органично вписывается в окружение, взаимодействуя с известным фонтаном Савопуло, соответствуя ему по масштабу и смыслу. Объем нового фонтана уравновесит композицию относительно «шахматной лестницы» при движении от набережной Салгира в сторону Екатерининского сада. Уверен, что Пушкинский фонтан на месте заброшенного ручейка на набережной реки Салгир станет новой культурной достопримечательностью города, – рассказал архитектор Кирилл Бабеев.

автор: Анфиса Третьякова

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