На набережной реки Салгир в Симферополе появился Пушкинский фонтан

В Симферополе проводится завершающий этап реконструкции одного из старейших скверов города – парка культуры и отдыха «Екатерининский сад». В сквере установлен монумент императрице Екатерине Второй, благодаря которой Крым вошел в состав Российской империи. Важной составляющей этого архитектурного ансамбля стал Пушкинский фонтан, проект которого был задуман в 2016 году крымским архитектором Кириллом Бабеевым и журналистом Борисом Балаяном.
Фонтан выполнен из белого мрамора в форме классического тосканского ордера. На лицевой его части нанесены строки стихотворения поэта, посвященные Крыму.
Сооружение органично вписывается в окружение, взаимодействуя с известным фонтаном Савопуло, соответствуя ему по масштабу и смыслу. Объем нового фонтана уравновесит композицию относительно «шахматной лестницы» при движении от набережной Салгира в сторону Екатерининского сада. Уверен, что Пушкинский фонтан на месте заброшенного ручейка на набережной реки Салгир станет новой культурной достопримечательностью города, – рассказал архитектор Кирилл Бабеев.
автор: Анфиса Третьякова
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма