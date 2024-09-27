Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На набережной реки Салгир в Симферополе появился Пушкинский фонтан
актуально в республике
На набережной реки Салгир в Симферополе появился Пушкинский фонтан
автор фото: Анфиса Третьякова

На набережной реки Салгир в Симферополе появился Пушкинский фонтан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:33 27.09.2024

В Симферополе проводится завершающий этап реконструкции одного из старейших скверов города – парка культуры и отдыха «Екатерининский сад». В сквере установлен монумент императрице Екатерине Второй, благодаря которой Крым вошел в состав Российской империи. Важной составляющей этого архитектурного ансамбля стал Пушкинский фонтан, проект которого был задуман в 2016 году крымским архитектором Кириллом Бабеевым и журналистом Борисом Балаяном.

Фонтан выполнен из белого мрамора в форме классического тосканского ордера. На лицевой его части нанесены строки стихотворения поэта, посвященные Крыму.

Сооружение органично вписывается в окружение, взаимодействуя с известным фонтаном Савопуло, соответствуя ему по масштабу и смыслу. Объем нового фонтана уравновесит композицию относительно «шахматной лестницы» при движении от набережной Салгира в сторону Екатерининского сада. Уверен, что Пушкинский фонтан на месте заброшенного ручейка на набережной реки Салгир станет новой культурной достопримечательностью города, – рассказал архитектор Кирилл Бабеев.

автор: Анфиса Третьякова 

Просмотры: 48

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.