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На нескольких станциях установлены подъемные платформы для маломобильных пассажиров
Фото: минтранс РК

На нескольких станциях Крыма установлены подъемные платформы для маломобильных пассажиров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:17 29.01.2024

Для улучшения качества обслуживания пассажиров ООО «Южная пригородная пассажирская компания» закупила 5 современных мобильных подъемных платформ в рамках инвестиционной программы при поддержке министерства транспорта Крыма. Устройства будут использоваться для безопасной посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоны подвижного состава РА-2 и ЭД4М, которые не оборудованы подъемными устройствами.

Подъемные платформы установлены в Симферополе, Бахчисарае, Владиславовке и станции Урожайная. Современные подъемные устройства грузоподъемностью до 300 кг, способные поднять маломобильного пассажира на высоту до 1,8 м, работают от портативной батареи, что обеспечивает удобство в использовании и мобильность, — сообщили в республиканском минтрансе.

При необходимости оказания помощи маломобильному пассажиру на станциях, на которых отсутствует мобильные подъемные платформы, их доставка будет обеспечиваться с помощью специализированного автомобиля, оснащенного современным подъемником, по предварительной заявке пассажира. Кроме того, специализированный автомобиль будет использоваться для перевозки маломобильных групп населения при незапланированных перерывах в графике движения пригородных поездов.

В Республике Крым планомерно идет работа по улучшению качества обслуживания маломобильных пассажиров. Использование современных подъемников на станциях Республики Крым улучшит качество обслуживания данной категории пассажиров и увеличит их комфорт в поездках на пригородных поездах Крыма, − отметил министр транспорта РК Николай Лукашенко. 

Тестовые запуски мобильных подъемных платформ были успешно проведены в январе 2024 года. Далее планируется полное внедрение новых подъемников на станциях.

Эксплуатация платформ будет производиться в соответствии с регламентом, разработанным совместно с ФГУП «Крымская железная дорога».

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