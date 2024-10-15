На новогодние праздники бронирование в Крыму составляет 38%

Бронирование отелей на новогодние праздники составляет 38% — это на 20% больше по отношению к аналогичному периоду 2023 года, — цитирует специалиста ТАСС.
Как отметил министр, на рост уровня бронирования повлияло увеличение глубины бронирования по железнодорожным перевозкам (сейчас бронировать билеты в республику можно за 90 дней до поездки), а также маркетинговая политика отелей.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический