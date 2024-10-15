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На новогодние праздники бронирование в Крыму составляет 38%
иллюстрация: pikist.com

На новогодние праздники бронирование в Крыму составляет 38%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 15.10.2024

Уровень бронирования отелей в Республике Крым на новогодние праздники составляет 38%, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура «В Крым за здоровьем».

Бронирование отелей на новогодние праздники составляет 38% — это на 20% больше по отношению к аналогичному периоду 2023 года, — цитирует специалиста ТАСС.

Как отметил министр, на рост уровня бронирования повлияло увеличение глубины бронирования по железнодорожным перевозкам (сейчас бронировать билеты в республику можно за 90 дней до поездки), а также маркетинговая политика отелей.

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источник: ТАСС

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