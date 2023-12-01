Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На новогодние праздники в Крым запускают дополнительные поезда
актуально в республике
На новогодние праздники в запускают дополнительные поезда
Фото: ГСЭ

На новогодние праздники в Крым запускают дополнительные поезда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:21 01.12.2023

Компания «Гранд Сервис Экспресс» (официальный железнодорожный перевозчик в Крым) увеличивает на новогодние праздники количество рейсов дополнительного поезда «Таврия» №175/176 «Симферополь – Москва». В составе будут преимущественно плацкартные и купейные вагоны.

Поезд будет отправляться из Москвы в дополнительные даты 25, 26 декабря и 12 января в 0:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10.

Из Симферополя состав будет уходить в дополнительные даты 23 и 24 декабря, а также 10 января в 01:25 и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал на следующий день в 14:26.

Узнайте больше:  Крымские энергетики продолжает аварийно-восстановительные работы

Поезд проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.

Ранее стартовали продажи билетов на поезд №175/176 на даты 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января отправлением из Симферополя и 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января отправлением из Москвы.

На новогодние праздники также назначен дополнительный поезд №171/172 «Санкт-Петербург – Симферополь».

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: транспорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
транспорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.