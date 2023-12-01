На новогодние праздники в Крым запускают дополнительные поезда

Компания «Гранд Сервис Экспресс» (официальный железнодорожный перевозчик в Крым) увеличивает на новогодние праздники количество рейсов дополнительного поезда «Таврия» №175/176 «Симферополь – Москва». В составе будут преимущественно плацкартные и купейные вагоны.

Поезд будет отправляться из Москвы в дополнительные даты 25, 26 декабря и 12 января в 0:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10.

Из Симферополя состав будет уходить в дополнительные даты 23 и 24 декабря, а также 10 января в 01:25 и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал на следующий день в 14:26.

Поезд проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.

Ранее стартовали продажи билетов на поезд №175/176 на даты 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января отправлением из Симферополя и 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января отправлением из Москвы.

На новогодние праздники также назначен дополнительный поезд №171/172 «Санкт-Петербург – Симферополь».