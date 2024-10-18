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На новогодние праздники запустят дополнительный поезд Москва-Симферополь
иллюстрация: pikist.com

На новогодние праздники запустят дополнительный поезд Москва-Симферополь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 18.10.2024

Крымский ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) назначил дополнительный поезд сообщением Москва — Симферополь на новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале компании.

В связи с высоким спросом «Гранд сервис экспресс» назначает дополнительный поезд из Москвы в Симферополь на новогодние праздники», — говорится в сообщении.

В частности, назначенный поезд №165/166 сообщением Москва (Павелецкий вокзал) — Симферополь будет отправляться из Москвы 23, 24, 28, 29 декабря 2024 года, а также 2, 3, 7, 8, 12 января 2025 года в 17:45 мск и прибывать в Симферополь через день в 11:40.

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При этом из Симферополя поезд будет отправляться 21, 22, 26, 27, 31 декабря 2024 года и 1, 5, 6, 10 января 2025 в 12:30 и прибывать в Москву через день в 5:35. Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе поезда будут плацкартные и купейные одноэтажные вагоны, отметили в ГСЭ.

С учетом дополнительного поезда №165/166 из Москвы в Симферополь в предновогодние дни будут курсировать 6 поездов в день. Продажа билетов уже открыта, — добавил перевозчик. 

источник: ТАСС

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