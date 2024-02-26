На новой выставке в Херсонесе — о тайнах Инкерманской долины

29 февраля в зале временных выставок Античной экспозиции музея-заповедника откроется выставка «Тайны Инкерманской долины». Ее посетители смогут узнать, какие загадки хранит в себе одно из самых живописных мест в окрестностях современного Севастополя, и увидеть подлинные археологические находки, архивные фотографии и редкие издания из собрания библиотеки Херсонеса Таврического.

Инкерманская долина обладает богатым историческим прошлым. Погрузиться в него посетителям помогут раритетные печатные издания из библиотеки музея-заповедника. Вниманию гостей будут представлены зарисовки видов Инкермана и описания памятников старины, сделанные путешественниками конца XVIII‒XIX вв. Посетителям также покажут архивные фотографии и графические материалы, сделанные участниками археологических экспедиций 1950‒1960-х гг.

Кроме того, на новой выставке будут представлены подлинные артефакты, найденные исследователями музея при раскопках в Инкерманской долине. Они позволят посетителям ощутить связь времен и покажут непрерывность жизни в регионе на протяжении разных эпох.

Среди находок ‒ предметы быта кизил-кобинской археологической культуры из поселения Уч-Баш, существовавшего со второй половины XI по начало VII вв. до н. э. Материальную и духовную культуру Античности представляют материалы могильника «Совхоз-10», относящегося к первым векам н. э. Руины крепости Каламита (вторая половина VI – XVIII вв.) показывают достижения византийской и турецкой фортификации, дополненные предметами повседневной жизни гарнизона. Раскопки сельских поселений Загайтанской скалы рассказывают о занятиях обитателей Инкерманской долины в Средние века.

Архитектурно-ландшафтный ансамбль Загайтанской и Монастырской скал позволит посетителям выставки познакомиться с христианскими древностями региона, где безусловной доминантой является восстановленный Свято-Климентовский мужской монастырь.

С 29 февраля по 14 апреля приглашаем всех желающих увидеть уникальные артефакты далекого прошлого и раскрыть тайны Инкерманской долины! Только в зале временных выставок Античной экспозиции музея-заповедника. Выставка «Тайны Инкерманской долины» будет работать со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00, вход свободный, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»