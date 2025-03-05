На новой выставке в Херсонесе Таврическом — «Письмена» Каменной Могилы

В пещерах археологического памятника в окрестностях Мелитополя найдены многочисленные буквенные и пиктографические знаки. Они относятся ко времени возникновения слогового и алфавитного письма и связаны с мифопоэтическими системами древних людей.

Рисунки и знаки одного из гротов Каменной Могилы разбросаны на потолке, что характерно для Месопотамии, Элама, Финикии и Греции. Вероятно, племена Северного Причерноморья и Приазовья обладали навыками пиктографического и счетного протописьма, известного на ранних этапах развития общества.

Приходите в Херсонес и раскрывайте тайны символов Каменной Могилы! Выставка работает в холле зала временных выставок Византийской экспозиции. Со вторника по воскресенье – с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00. Ждём вас на выставке «Древние “письмена” Каменной Могилы»! С 5 марта по 25 мая в Херсонесе Таврическом! — отмечают в музее-заповеднике.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»