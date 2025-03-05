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На новой выставке в Херсонесе Таврическом - «Письмена» Каменной Могилы
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

На новой выставке в Херсонесе Таврическом — «Письмена» Каменной Могилы

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 12:46 05.03.2025

C 5 марта по 25 мая в холле зала временных выставок Византийской экспозиции можно раскрыть тайны древних символов Каменной Могилы! Они напоминают графемы алфавитов Междуречья и Средиземноморья и знаки на сосудах 2‒1-го тыс. до н. э. в Северном Причерноморье. Экспонаты выставки «Древние “письмена” Каменной Могилы» прибыли из филиала музея-заповедника в Запорожской области.

В пещерах археологического памятника в окрестностях Мелитополя найдены многочисленные буквенные и пиктографические знаки. Они относятся ко времени возникновения слогового и алфавитного письма и связаны с мифопоэтическими системами древних людей.

Рисунки и знаки одного из гротов Каменной Могилы разбросаны на потолке, что характерно для Месопотамии, Элама, Финикии и Греции. Вероятно, племена Северного Причерноморья и Приазовья обладали навыками пиктографического и счетного протописьма, известного на ранних этапах развития общества.

Приходите в Херсонес и раскрывайте тайны символов Каменной Могилы! Выставка работает в холле зала временных выставок Византийской экспозиции. Со вторника по воскресенье – с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00.  Ждём вас на выставке «Древние “письмена” Каменной Могилы»! С 5 марта по 25 мая в Херсонесе Таврическом! — отмечают в музее-заповеднике.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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