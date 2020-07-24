На обеспечение жильем молодых семей направят 5 млрд рублей

Пять миллиардов рублей на поддержку молодых семей для улучшения их жилищных условий направит Кабинет министр РФ.

Речь идет о компенсации 35 процентов стоимости жилья молодым семьям с детьми, и в первую очередь — многодетным, — цитирует «Российская газета» премьер-министра Михаила Мишустина.

Подписанное постановление позволяет молодым семьям использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки. Это, рассчитывают в правительстве, поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тысячам молодых семей.

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