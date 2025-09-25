На общественном транспорте Симферополя перебои с топливом не скажутся — власти города

Что касается топливного снабжения, отмечу, что в нашей отрасли сейчас все стабильно. Наши перевозчики не испытывают дефицита. На них отведена отдельная квота, – рассказал гость эфира.

Сухацкий отметил, что госпредприятие «Крымтроллейбус» работает на газомоторном топливе. Дефицита его нет. Поэтому городской транспорт столицы Крыма работает в штатном режиме.

Весь общественный транспорт Симферополя работает штатно. Запас топлива на них есть. Отклонения от расписания маршрутов из-за этого отсутствуют, – заверил начальник управления.

Он уточнил, что из-за перебоев в работе мобильного интернета иногда появляются сбои в работе терминалов. Есть и локальные отклонения, например, связанные с переходом оператора системы – банка РНКБ в ВТБ.

Также есть замечания по списанию средств с льготных категорий граждан. Еще одна частая проблема – постановка банковских карт в стоп-лист. Все эти проблемы оперативно решают наши коллеги, – заверил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя.

В четверг глава республики Сергей Аксенов заявил, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. Перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

источник: РИА Новости Крым