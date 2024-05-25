На обучение студентов-медиков в Севастополе выделили 4,7 млн рублей

Сегодня в ходе заседания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили выделение гранта на обучение 50 студентов по целевой программе в Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ.
Таким образом мы сможем обучить уже второй набор студентов по направлению «Лечебное дело». Набирать студентов будем ежегодно, также по 50 человек. Срок обучения – 6 лет и в итоге мы получим примерно 300 студентов с 1 по 6 курс. Важно, что после выпуска специалисты обязаны будут работать в системе здравоохранения нашего города. По сути мы вкладываем сейчас средства в обучение, для того чтобы получить необходимые нам кадры, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.
Директор департамента здравоохранения Виталий Денисов отметил, что размер гранта составил 4,7 млн рублей.
В прошлом году после создания Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения также был выделен грант на возможность обучения 50 студентов-целевиков по специальности «Лечебное дело». Это как раз врачи, которые необходимы нашей системе здравоохранения. Данный проект постановления также предусмотрен на обучение 50 студентов-целевиков, а сумма гранта составляет 4,7 млн рублей, — отмечает руководитель профильного ведомства.
Напомним, Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения был создан в 2023 году по поручению губернатора Михаила Развожаева.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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