На обустройство репатриантов в Крыму за 10 лет потратили более 18 млрд рублей

В Крыму на обустройство мест компактного проживания реабилитированных народов израсходовано более 18 миллиардов рублей за 10 лет. Об этом сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на круглом столе в пресс-центре РИА Новости Крым.
Более 18 миллиардов рублей было потрачено из федерального бюджета на обустройство мест компактного проживания. Свыше 1300 семей получили долгожданное жилье. Построены сотни километров линий электро-, газо- и водоснабжения, десятки километров дорог с твердым покрытием. И это только за десятилетний период реализации программы, – сказал руководитель ведомства.
Как отметил Якубов, указ президента Владимира Путина о мерах по реабилитации ранее депортированных народов Крыма дал старт этим масштабным преобразованиям, а также значительно укрепил межнациональную обстановку на полуострове.
По его словам, указ российского лидера снял социальное напряжение в многонациональном крымском обществе, которое сложилось за период нахождения Крыма в составе Украины, когда умышленно разжигалась конфронтация по национальному признаку.
Якубов добавил, что за весь период нахождения полуострова в составе Украины депортированные народы постоянно требовали принятия полноценного нормативно-правового акта о реабилитации, но центральные власти лишь давали обещания и ничего не делали.
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития». Документ направлен на обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий.
Указ восстановил историческую справедливость, а также стал символом признания государством прав ранее депортированных народов на культурные традиции, языки и обычаи, способствуя укреплению межнационального согласия в регионе.
источник: РИА Новости Крым
