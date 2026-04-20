На обустройство репатриантов в Крыму за 10 лет потратили более 18 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития». Документ направлен на обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий.

Указ восстановил историческую справедливость, а также стал символом признания государством прав ранее депортированных народов на культурные традиции, языки и обычаи, способствуя укреплению межнационального согласия в регионе.

