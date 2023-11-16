На обустройство земельных участков для участников СВО в бюджет Крыма заложено больше 70 млн. рублей

Депутаты Госсовета Крыма уже обсуждают параметры республиканского бюджета на 2024-2026 годы. Как отмечает пресс-служба парламента, особое внимание уделяется расходным обязательствам по реализации проектов газификации, энергоснабжения и ремонту дорог.

На финансирование строительства объектов газоснабжения запланировано: в 2024 – 315,6 млн. рублей, в 2025 – 961,3 млн. рублей, в 2026 — 150 млн. рублей.

Для обеспечения земельных участков и территорий, предоставляемых участникам СВО, инженерной инфраструктурой в следующем году будет выделено 70,3 млн. рублей.

Однако дополнительная потребность на реализацию проектов по газоснабжению и энергообеспечению муниципалитетов на 2024-2026 годы составляет более 7 млрд. рублей.

Объём финансирования дорожно-транспортной системы на трёхлетний период составляет 155,1 млрд. рублей. В частности, на ремонт дорог в 2024 году планируется потратить 43,3 млрд. рублей, на развитие транспортной отрасли — 2,1 млрд. рублей.

На реализацию проектов по государственной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на 2024-2026 гг выделено более 73 млрд. рублей. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы в 2024 году запланировано 2,6 млрд. рублей на создание трёх экотехнопарков и 339,3 млн. рублей на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов.

Помимо этого, в бюджете предусмотрены 2,5 млрд. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 64,3 млн. руб. на обеспечение жильём молодых семей; 275,6 млн. рублей на единоразовую субсидию (до 30% от стоимости жилья) при приобретении стандартного жилья отдельными категориями граждан.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.