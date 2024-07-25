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Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет РК составил более 55 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет РК составил более 55 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 25.07.2024

Объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Крым за январь–июнь 2024 года составил 55 821,7 млн рублей. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с заместителем Председателя Совета министров Республики Крым – министром финансов Республики Крым Ириной Кивико и руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Романом Наздрачевым.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем налоговых и неналоговых поступлений увеличился на 35,5 %. В то же время кассовый план за первое полугодие 2024 года выполнен на 109 %, а годовые плановые показатели – на 57,6 %. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий.

Важно сохранить положительную динамику. Это будет способствовать реализации планов социально-экономического развития, повышению качества жизни крымчан, – цитирует пресс-служба Главу республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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