Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет РК составил более 55 млрд рублей

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем налоговых и неналоговых поступлений увеличился на 35,5 %. В то же время кассовый план за первое полугодие 2024 года выполнен на 109 %, а годовые плановые показатели – на 57,6 %. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий.
Важно сохранить положительную динамику. Это будет способствовать реализации планов социально-экономического развития, повышению качества жизни крымчан, – цитирует пресс-служба Главу республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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