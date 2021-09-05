На одном из диких пляжей Северной стороны Севастополя едва не случилась трагедия

На диком пляже в Севастополе, где любят отдыхать нудисты, произошел обвал склона. Обрушившимся грунтом засыпало парня и девушку, которые отдыхали в тени отвесной земляной стены. Об этом пишет издание ForPost , со ссылкой на очевидцев инцидента.

По их словам, пострадавших из-под завалов откапывали сами отдыхающие. После спасения парень и девушка еще долго приходили в себя после пережитого. Им довольно серьёзно досталось, лежали, стонали. Одежда пострадавших так и осталась под завалом.

На месте работали экстренные службы: полиция, бригады МЧС и «Скорой помощи». Судя по фото, происшествие случилось в районе Немецкой балки, на Северной стороне Севастополя. Береговая полоса здесь – одна из самых обвалоопасных в регионе. Две недели назад в Андреевке из-за угрожающей трещины пришлось проводить принудительный обвал, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих на пляже, а в конце июня мощный оползень случился как раз в Немецкой балке.

Фото: очевидцы обвала — читатели ForPost.