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На одном из диких пляжей Северной стороны Севастополя едва не случилась трагедия

На одном из диких пляжей Северной стороны Севастополя едва не случилась трагедия

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:02 05.09.2021

На диком пляже в Севастополе, где любят отдыхать нудисты, произошел обвал склона. Обрушившимся грунтом засыпало парня и девушку, которые отдыхали в тени отвесной земляной стены. Об этом пишет издание ForPost, со ссылкой на очевидцев инцидента.

На одном из диких пляжей Северной стороны Севастополя едва не случилась трагедия

По их словам, пострадавших из-под завалов откапывали сами отдыхающие. После спасения парень и девушка еще долго приходили в себя после пережитого. Им довольно серьёзно досталось, лежали, стонали. Одежда пострадавших так и осталась под завалом.

На одном из диких пляжей Северной стороны Севастополя едва не случилась трагедия

На месте работали экстренные службы: полиция, бригады МЧС и «Скорой помощи». Судя по фото, происшествие случилось в районе Немецкой балки, на Северной стороне Севастополя. Береговая полоса здесь – одна из самых обвалоопасных в регионе. Две недели назад в Андреевке из-за угрожающей трещины пришлось проводить принудительный обвал, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих на пляже, а в конце июня мощный оползень случился как раз в Немецкой балке.

На одном из диких пляжей Северной стороны Севастополя едва не случилась трагедия

Фото: очевидцы обвала — читатели ForPost.

На одном из диких пляжей Северной стороны Севастополя едва не случилась трагедия

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