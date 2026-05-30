На освещение дорог в Крыму в этом году получил порядка 200 миллионов рублей

Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. Работы уже выполнены на треть. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин. По данной программе, по его словам, Крым работает уже четвертый год.
В этом году из бюджета было выделено порядка 200 миллионов рублей, и мы уже провели два отбора. В них свыше 60 муниципальных образований принимали участие. На сейчас порядка 30% объемов работ уже выполнены, и ведется ввод в эксплуатацию сетей уличного освещения. Работа продолжается, – сказал Воронкин.
В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Все работы, по его словам, должны завершить до конца 2026 года.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: дороги Крыма
