На освещение дорог в Крыму в этом году получил порядка 200 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 30.05.2026

Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. Работы уже выполнены на треть. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин. По данной программе, по его словам, Крым работает уже четвертый год.

В этом году из бюджета было выделено порядка 200 миллионов рублей, и мы уже провели два отбора. В них свыше 60 муниципальных образований принимали участие. На сейчас порядка 30% объемов работ уже выполнены, и ведется ввод в эксплуатацию сетей уличного освещения. Работа продолжается, – сказал Воронкин.

В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Все работы, по его словам, должны завершить до конца 2026 года.

источник: РИА Новости Крым 

