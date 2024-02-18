На отдых в «Артек» прибыли 340 детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области

16-17 февраля в МДЦ «Артек» стартовала 2-я смена 2024 года «Время твоего выбора». Тематика смены направлена на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей Российской Федерации. Участниками смены стали 340 детей из приграничья Белгородской области. Отдых ребят организован по поручению Министерства просвещения РФ.

Мы рады приветствовать в Стране Детства детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области. Уверен, ребята проведут незабываемые три недели в «Артеке», познакомятся с детьми со всей России, получат множество полезных знаний и массу самых ярких впечатлений, – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

В «Артеке» для ребят организована насыщенная программа. Дети уже приехали в Страну Детства, прошли распределение по отрядам, вкусно покушали в столовой и получили форму.

Я давно хотела попасть в «Артек». Было очень много эмоций, когда узнала, что получила путёвку. Попасть в настоящую Страну Детства – это очень классно. Я много знаю об «Артеке», когда участвовала в разных конкурсах, всегда хотела получить путевку. Тут классная природа и замечательные, дружелюбные вожатые, – сказала Юлия из пгт Борисовка, Белгородская область.

В столовой «Артека» очень вкусно кормят, мне понравилась еда. Здесь приветливые, веселые вожатые, красивая форма. Очень рад, что приехал сюда, давно мечтал об этом. От смены жду веселья и радости, – поделился Данила из Грайворона, Белгородская область.

Ребят ждет очень яркая и интересная смена. Артековцы из Белгородской области примут участие в событиях, приуроченных к Году семьи: пообщаются о семейных ценностях с другими ребятами, отправят открытки своим родным, создадут особенные сувениры в творческих мастерских «Подарок для мамы», примут участие в акции «Россия – огромная семья, семья семей».

В рамках смены ребята встретятся с участниками СВО, примут участие в конкурсе художественно-исследовательских проектов «На страже Отечества» и Военно-исторической игре «Зарница».

29 февраля, в традиционный День Родины, для артековцев проведут интеллектуальную игру «Знай наших!», интеллектуально-спортивную игру «Спортивная гордость России», традиционный праздник творчества «Город мастеров», также пройдет показ фильма «Крым. Путь на Родину».

Дети из Белгородской области смогут лучше познакомиться с современной историей нашей страны, участвуя в событиях, посвященных 10-летию Воссоединения Крыма с Россией. Состоятся встречи с участниками событий Крымской весны, Флешмоб «10 лет вместе!», высадка миндалевой аллеи и другие активности.

В программе смены – ряд событий, посвящённых Всемирному Фестивалю молодёжи. Это кинопросмотры, посещение художественных выставок, праздничные программы, гастрофестиваль, акции, творческие мастерские и многое другое. Все активности позволят артековцам почувствовать себя участникам масштабного международного события.

Впереди у детей из приграничных муниципалитетов Белгородской области яркая и насыщенная смена в Стране Детства.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».