На отдых в Крым прибыл 231 ребёнок из Белгородской области

Ребят на вокзале встречали сотрудники МЧС и волонтеры.

Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 231 ребёнка из Белгородской области на отдых в Крым.

В Международном детском центре «Артек» ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, пройдут процедуры оздоровления, будут заниматься спортом и проводить отрядные вечера с новыми друзьями и вожатыми, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Учитывая прибытие поезда с детьми в тёмное время суток, сотрудниками МЧС России и волонтёрами Национального центра оказывалась всесторонняя помощь по сопровождению.