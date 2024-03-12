На отдых в Крым прибыл 231 ребёнок из Белгородской области

Ребят на вокзале встречали сотрудники МЧС и волонтеры.
Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 231 ребёнка из Белгородской области на отдых в Крым.
В Международном детском центре «Артек» ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, пройдут процедуры оздоровления, будут заниматься спортом и проводить отрядные вечера с новыми друзьями и вожатыми, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Учитывая прибытие поезда с детьми в тёмное время суток, сотрудниками МЧС России и волонтёрами Национального центра оказывалась всесторонняя помощь по сопровождению.
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С тегами: Крым и Россия